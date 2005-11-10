Inter, il Besiktas chiede lo sconto per Asllani e punta anche Pavard: il punto

L'Inter valuta le cessioni dei calciatori in esubero per reperire risorse da destinare alle operazioni in entrata in questo calciomercato estivo. Tra i profili in uscita, oltre a Davide Frattesi, si registrano i nomi dei giocatori di rientro dai prestiti, come Benjamin Pavard e Kristjan Asllani, che rispettivamente non sono stati riscattati dal Marsiglia e dal Besiktas dopo l'ultima stagione.

La società francese non ha espresso l'intenzione di confermare il difensore, mentre il club turco potrebbe avviare una trattativa per il centrocampista albanese chiedendo una riduzione rispetto alla cifra di 11 milioni di euro stabilita in precedenza per il suo riscatto dall'Inter.

Entrambi i giocatori non sembrano rientrare nei piani tecnici dell'allenatore Cristian Chivu. Pavard, legato ai nerazzurri da un contratto con scadenza a giugno 2028, comporta un costo salariale pari a 5 milioni di euro netti a stagione. Per il difensore si registrano sondaggi preliminari effettuati dallo stesso Besiktas, oltre all'interesse potenziale di altre società estere, come riportato dal Corriere dello Sport.

La dirigenza intende definire i trasferimenti nelle prossime settimane per alleggerire il bilancio e finanziare i nuovi innesti a centrocampo, reparto in cui Asllani non ha trovato continuità di rendimento e dove la società ha già individuato profili differenti per la rosa futura.