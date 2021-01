Inter, bilanci e pensieri sulla prima metà di stagione. In cerca dell'equilibrio giusto

vedi letture

L'Inter gira a meno due dalla vetta, a due lunghezze dal Milan campione d'inverno. Chiude il girone d'andata con le vittorie di San Siro (batticuore) al debutto contro la Fiorentina (poi di nuovo in Coppa Italia) e - in inverno - contro Napoli e Juventus (a porta inviolata). Lo chiude con la pareggite accusata con Lazio, Atalanta e Roma. Riparte con il ricordo ancora vivo dell'eliminazione dalla Champions League e dal ko nel derby, attraverso il quale i nerazzurri di Antonio Conte daranno il via alla seconda metà di stagione. Vero che l'Inter ha lasciato punti pesanti nei match contro Parma e Udinese, ma in linea generale contro le piccole (parla la classifica) è stata spietata. Gli si imputava casomai d'essere leggera e inefficace contro le top del torneo. Per questo i tre punti ottenuti schiacciando i campioni d'Italia ancora riverberano ben oltre i cancelli di Appiano, nondimeno se il prezzo da pagare è quello di fermarsi a un punto soltanto nella gara successiva, se il ritorno al sorriso massimo anche in partite dal coefficiente di difficoltà alto genera scorie tanto evidenti, allora forse questo primo spezzone di stagione meriterebbe analisi più approfondite. I campionati passano dalle grandi sfide, ma ancora di più si vincono attraverso le partite scomode, contro avversari di minor livello e dalle ambizioni più umili. La missione per Conte, d'ora in avanti, sarà quella di trovare l'equilibrio giusto per non accontentarsi e fermarsi soltanto "all'effimero quotidiano".