Inter, buone notizie in vista della Juve: Sensi, Vecino, Darmian e Pinamonti in gruppo

vedi letture

Buone notizie per Antonio Conte dall'allenamento di oggi a due giorni dalla partita contro la Juventus. Nella seduta ad Appiano Andrea Pinamonti, Stefano Sensi, Matias Vecino e Matteo Darmian hanno lavorato in gruppo, con Danilo D'Ambrosio unico assente e per questo sicuro di non essere nella lista dei convocati per il derby d'Italia.