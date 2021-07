Inter, c'è anche Sidibè per le corsie esterne. Scadenza 2022, può arrivare per 7 mln

L'Inter è alla ricerca dell'esterno che andrebbe a ricoprire il posto lasciato da Achraf Hakimi. Tra i vari nomi si inserisce anche quello di Djibril Sidibè, esterno classe 1992 in forza al Monaco. Il calciatore, campione del mondo con la Francia, ha un contratto in scadenza nel 2022 e la valutazione si aggira intorno ai 7 milioni di euro. Come riportato dal portale francese Foot Mercato, l'Inter è alla finestra.