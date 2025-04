Inter, Calhanoglu: "Il legame con Milano è cresciuto col tempo, anche i miei figli sono felici"

vedi letture

In una lunga intervista concessa ai microfoni della Lega Serie A, Hakan Calhanoglu ha aperto il suo cuore, parlando del suo legame con il calcio, con Milano e con il mondo dell'Inter: "Il mio amore per il calcio è nato grazie a mio padre", ha raccontato il centrocampista turco. "Dopo la scuola giocavo per strada. Gli insegnanti a volte si arrabbiavano perché avevo sempre il pallone in testa. Sono molto grato a mio padre: se oggi sono qui è merito suo".

Sul rapporto con Milano, Calhanoglu ha spiegato come, nel tempo, il legame sia cresciuto: "All'inizio non era così forte, ma poi ho imparato ad amare questa città. Gli italiani somigliano molto ai turchi: sono amichevoli, calorosi. Milano è la città della moda e adoro potermi vestire bene. L’Italia ormai non è solo calcio, è anche stile e cura della persona".

Parlando dei suoi idoli, ha rivelato: "Da piccolo ammiravo Pirlo e Xabi Alonso. Ora sono diventato Hakan Calhanoglu. Segnare tanti rigori sembra facile, ma cerco sempre di migliorarmi anche sui tiri da fuori. Rispetto e impegno sono valori che ho imparato dalla mia famiglia".

Il pensiero più emozionante è per l’Inter: "Il ricordo più bello? Lo Scudetto vinto l'anno scorso. Il Duomo tinto di nerazzurro è qualcosa che non dimenticherò mai. Ho tre figli e spero di avere presto più tempo per scoprire tutta la storia di Milano. Loro si trovano benissimo qui, imparano sia l’italiano che l’inglese".

Infine, sulla candidatura al Pallone d’Oro: "È stato motivo di grande orgoglio. La Serie A mi ha fatto crescere tantissimo, è un campionato dove si impara ogni giorno. L'Italia non è solo calcio: è un modello anche per stile e cultura".