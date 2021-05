Inter Campione. Dal Duomo alla Pinetina fino alla sede del club, i luoghi della festa nerazzurra

Sono tante le zone strategiche dentro Milano in cui stanno facendo festa i tifosi dell'Inter. Tutto ha preso il via in Piazza Duomo, con migliaia di tifosi che subito dopo il fischio finale di Sassuolo-Atalanta si sono ritrovati per festeggiare. Centinai di tifosi radunatosi anche alla Pinetina, davanti all'ingresso del Suning Training Center, così come nei dintorni di San Siro. I tifosi adesso si stanno radunando invece in Viale della Liberazione, sotto la sede nerazzurra al cui interno è presente la dirigenza al gran completo.