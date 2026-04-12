Inter, Carlos Augusto: "Non abbiamo ancora fatto nulla. Ora la Coppa Italia"

Dopo il successo sul campo del Como, l’esterno dell’Inter Carlos Augusto ha analizzato la prestazione ai microfoni di Inter TV, sottolineando l’importanza del risultato in un momento decisivo della stagione.

“È stata una grande vittoria, non è mai facile giocare qua e oggi si è visto. Abbiamo voluto fortemente questo successo e questo ha fatto la differenza”, ha spiegato il brasiliano, evidenziando lo spirito con cui la squadra ha affrontato la gara. Nonostante qualche sbavatura difensiva, il focus resta sul risultato: “Forse abbiamo preso qualche gol di troppo, ma abbiamo vinto e va bene”.

Lo sguardo è però già proiettato al finale di stagione, con ancora diverse partite da affrontare: “Ci mancano sei gare, dobbiamo fare del nostro meglio perché non abbiamo ancora vinto nulla. Sappiamo cosa è successo negli anni scorsi, ma ho totale fiducia nei miei compagni e nello staff”.

Infine, un passaggio sulla prossima sfida di Coppa Italia, con l’obiettivo dichiarato: “Affrontiamo una squadra in fiducia, che sta facendo una grande stagione. Noi vogliamo dare tutto per arrivare in finale, perché siamo l’Inter”.