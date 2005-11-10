Inter, Perisic aspetta una chiamata: pronto a chiedere la cessione per tornare a Milano

Ivan Perisic continua a sperare nel ritorno all’Inter. Il croato sarebbe disposto a chiedere la cessione al PSV, ma resta il nodo legato alla linea di Oaktree.

Ivan Perisic aspetta un segnale da Milano. Dopo essersi già proposto pubblicamente nelle scorse settimane, il croato sarebbe pronto a muoversi in prima persona qualora l’Inter decidesse di puntare nuovamente su di lui. "﻿Dipende dal direttore e dal presidente. Sanno dove sono, devono trovarmi", aveva dichiarato recentemente.

Come scrive Tuttosport, Perisic sarebbe disposto a chiedere al PSV la cessione pur di tornare in nerazzurro. Una scelta che riguarderebbe esclusivamente l’Inter, con l’obiettivo di vivere una terza esperienza a Milano.

Chivu lo accoglierebbe volentieri

Rispetto allo scorso gennaio, il quadro è cambiato. Perisic ha ormai concluso la propria avventura stagionale in Olanda dopo il campionato vinto con il PSV e non avrebbe particolari ostacoli personali a un addio. Il giocatore sa inoltre di godere della stima di Cristian Chivu, che lo accoglierebbe volentieri all’interno della nuova rosa.

Il possibile ostacolo si chiama Oaktree

Il nodo principale resta però la strategia societaria. Oaktree potrebbe infatti frenare un eventuale ritorno soprattutto per ragioni anagrafiche, considerando i 37 anni del croato. Perisic, dal canto suo, si sente ancora competitivo e resta convinto di poter dare un contributo importante. La disponibilità, dunque, è totale. Ora la decisione spetta all’Inter, chiamata a capire se puntare sull’esperienza del croato o continuare a investire su profili più giovani.