Inter, club a lavoro con le autorità italiane per accogliere Zhang per la festa scudetto

L'Inter sta lavorando con le autorità italiane e cinesi per riportare a Milano Steven Zhang in tempo per la festa scudetto che potrebbe arrivare già il 1° maggio dopo la partita contro il Crotone. L'idea è quella di sottoporlo a tamponi in uscita dalla Cina e in entrata in Italia senza subire poi l'obbligo di quarantena. In Cina sono stati vaccinati prima gli Under60 ed è probabile che tra questi figuri anche il presidente interista. A riportarlo è la Repubblica.