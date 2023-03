Inter col Benfica, parla Zanetti: "Saremo all'altezza. Abbiamo tutti grandi possibilità"

vedi letture

Il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha parlato a Sky Sport del sorteggio Champions col Benfica, con l'eventuale semifinale che sarà con la vincente di Milan-Napoli: "Per prima cosa è bello essere qua perché significa che le cose stanno andando bene. E' un sorteggio importante, il Benfica sta dimostrando di essere una squadra all'altezza di questa competizione. Sarà una gara importante ma ai quarti tutte sono complicate".

Il respiro italiano al sorteggio di Nyon?

"E' una cosa fondamentale, siamo contenti di rappresentare il calcio italiano a questi livelli. Visto il sorteggio abbiamo tutti grandi possibilità, speriamo di essere all'altezza".

Il ricorso storico legato alla finale vinta col Benfica?

"Arrivando all'Inter, quando mi raccontavano la storia della società i vari Mazzola, Suarez o Facchetti, parlavano della Grande Inter. Aveva fatto l'impresa di vincere quella finale con Benfica. Ora ci siamo noi, speriamo di onorare al meglio questi quarti in modo da poter arrivare in semifinale".

Il Benfica non avrà Otamendi...

"E' un leader e lo ha dimostrato nel Mondiale. Ha personalità, carattere ed esperienza, sarà una perdita importante per il Benfica e potrebbe essere un vantaggio per noi. Ma al di là di Otamendi dovremo stare attenti a tanti, sono molti che possono inventare la giocata ma noi ce la giochiamo. Sono certo che la prepareremo al meglio".