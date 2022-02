Inter, col Sassuolo non solo i tre punti: occasione per visionare ancora Scamacca e Frattesi

Non sarà una partita giocata solo per i tre punti: l'Inter pensa già ai rinforzi per la prossima stagione e la sfida contro il Sassuolo sarà l'occasione giusta per guardare da vicino due dei pupilli della società, Gianluca Scamacca e Davide Frattesi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, per l'attaccante la concorrenza si è dimezzata, dato che la Juventus ha già messo a segno il suo investimento con Vlahovic e i nerazzurri potrebbero avere la strada spianata. Per quanto riguarda il centrocampista invece, Frattesi è il profilo ideale per diventare il vice-Barella.