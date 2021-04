Inter, Conte: "Facciamo pochi proclami. Non abbiamo ancora fatto nulla, mancano 30 punti"

"Mi lascia contento lo spirito che i ragazzi hanno dimostrato”. Ai microfoni di InterTV, Antonio Conte commenta così il successo di misura sul Bologna: “Non era facile riprendere il discorso, con le Nazionali diventa difficile preparare queste partite. Ringrazio la serietà dei ragazzi. Siamo riusciti a ripartire nella giusta maniera, è un buon passo in avanti ma per noi diventa fondamentale mercoledì contro il Sassuolo".

Una vittoria di misura, un’Inter concreta.

"Sapevamo che il Bologna poteva metterci in difficoltà, ma la vittoria è merita. Questo ci deve dare ancora più entusiasmo perché oggi con il Bologna non era semplice. Siamo molto contenti, faremo una buona Pasqua così come i tifosi Ho detto ai ragazzi di festeggiare ma di pensare a mercoledì, per noi diventa importante perché le partite iniziano a diminuire e ognuna può valere doppio".

Come si gestisce la tensione da qui alla fine?

"Per tutti c’è pressione. Per noi, per le altre squadre che stanno inseguendo e per chi ha la qualificazione Champions, sapete quando sia importante economicamente. Mancano 10 partite, coi sono 30 punti e non è stato fatto niente. Abbiamo fatto bene fino ad ora, ma per adesso non è ancora sufficiente. Facciamo pochi proclami e cerchiamo di fare i fatti, ma non c’è bisogno di dirlo ai ragazzi che hanno voglia di gare qualcosa di importante. Faccio gli auguri a tutti i nostri tifosi, penso sia una buona Pasqua a livello sportivo. Per il Covid è un periodo non facile, ma a livello sportivo i nostri tifosi possono essere orgogliosi: l'impegno è sempre il solito e vogliamo uscire sempre con la maglia sudata per l’Inter".