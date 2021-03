Inter, Conte su Sanchez: "Complimenti a lui, ma anche a noi per la pazienza che abbiamo avuto"

Intervistato da Inter Tv dopo la vittoria di Parma, mister Antonio Conte ha commentato così il 2-1 dei suoi nerazzurri: "Complimenti ai ragazzi perché sono i principali artefici delle vittorie. Su Alexis sono stato un buon profeta perché ieri avevo detto che stavamo vedendo un Sanchez mai visto nell’Inter, quindi complimenti a lui e a noi per la pazienza che abbiamo avuto. Ci può aiutare, oggi ha fatto bene. Lautaro ha avuto un problema alla schiena contro il Genoa e Alexis ha dato grandissime risposte. Sono contento perché le nostre fortune passano dal coinvolgimento di tutti: sono tutti importanti. Alla scorsa ha dato risposte Darmian, oggi Alexis: sono molto contento".

L’anno scorso probabilmente non sarebbe finita così.

"Complimenti al Parma, ha una precisa identità e calciatori forti. Sorprende la posizione in classifica, possono salvarsi e ci hanno fatto sempre soffrire. Oggi siamo stati leggeri sul 2-0, non siamo riusciti a fare il terzo gol ma va benne così. Sono partite dove devi tirare fuori denti e unghie, va dato merito ai ragazzi che hanno aumentato la resilienza e questo stando con me diventa normale".

Al 93’ ha afferrato Hakimi, segno che non si deve mai mollare.

"Mancava un minuto, lì è stato bravo a continuare a pressare ottenendo un fallo laterale. Gli ho detto ‘bravo, bravo’, perché in certi momenti bisogna tirare fuori i denti e le unghie e difendere il risultato che oggi è meritato. Però complimenti al Parma, abbiamo dato ottime risposte e ora ci aspetta un match clou con l’Atalanta e vogliamo farci trovare pronti".

La prossima finale è con l’Atalanta.

"Sfida affascinante e tosta, è una squadra che fa benissimo e che ha la giusta alchimia. Sta facendo benissimo e l’anno scorso ha fatto lo stesso in Champions, anche se è arrivata dietro di noi in campionato. È una rivale per la corsa Scudetto e la corsa Champions, lunedì sarà una partita impegnativa".