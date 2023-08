Inter, Correa nel mirino di Lipsia, Lille e non solo. Se parte il Tucu può tornare Sanchez

vedi letture

Joaquin Correa può lasciare l'Inter in questi ultimi giorni di calciomercato. Dopo le parole di Giuseppe Marotta che, questa settimana, ha aperto alla cessione del Tucu, iniziano ad arrivare le prime offerte per la seconda punta argentina: Lille e Lipsia i club che si stanno muovendo con decisione per l'acquisto dell'ex Lazio pagato due anni fa 30 milioni di euro, ma sulle sue tracce ci sono anche i due club di Siviglia e il Bournemouth.

Dovesse partire, l'Inter andrebbe a riprendere una sua vecchia conoscenza: si tratta di Alexis Sanchez, attaccante cileno attualmente svincolato che s'è rilanciato nell'ultima stagione in Ligue 1 con la maglia dell'Olympique Marsigilia.