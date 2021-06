Inter, Cottarelli sull'azionariato popolare: "Quota minima d'ingresso fra i 500 e i 1000 euro"

Intervistato dal Sole 24 Ore Carlo Cottarelli, promotore del progetto per l'azionariato popolare e il fondatore di InterSpac, ha svelato alcuni dettagli relativi alla quota d'ingresso per gli azionisti: "Prevediamo una quota minima fra i 500 e i 1000 euro, poi ci conteremo e vedremo in quanto vorranno partecipare all'iniziativa. - continua Cottarelli - Suning? Vogliamo lavorare insieme, due anni fa abbiamo tentato un approccio con Suning che non ha avuto riscontri. Vedremo ora. Siamo comunque grati al presidente Zhang per aver riportato l’Inter ai vertici del calcio".