Inter, Dalbert lascerà il Rennes e si trasferirà al Valladolid in prestito

vedi letture

L'avventura di Dalbert al Rennes è giunta al capolinea. Secondo quanto riportato da Sky Sport il terzino brasiliano tornerà all'Inter nei prossimi giorni ma non resterà in nerazzurro. Il brasiliano si trasferirà infatti in Spagna, in prestito al Valladolid.