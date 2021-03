Inter, dall'Inghilterra: concorrenza alla Juve per Aguero. Poi si ascolteranno offerte per Lukaku

Lo Star on Sunday oggi in edicola scrive che l'Inter sarebbe pronta ad ascoltare offerte per Romelu Lukaku, finito nel mirino del Chelsea recentemente. Ma soltanto ad una condizione: riuscire a prelevare Sergio Aguero, in scadenza di contratto con il Manchester City, a parametro zero. I nerazzurri, dunque, sarebbero parte della concorrenza che dovrà affrontare anche la Juventus, altro club interessato all'argentino.