Inter, dalla Germania: nerazzurri pronti a pagare la clausola per Sommer. Il portiere è vicino

vedi letture

Yann Sommer si avvicina sempre di più all'Inter. Secondo quanto riportato da Kicker nelle prossime ore il portiere diventerà un giocatore nerazzurro, anche perché il club italiano è pronto a pagare la clausola di risoluzione presente nel contratto dello svizzero. Ci saranno altri colloqui tra i club, con i vice campioni d'Europa che proveranno ancora a strappare uno sconto rispetto agli 8 milioni di euro della clausola.

Uscita agevolata.

Il Bayern Monaco non dovrebbe mettere i bastoni tra le ruote all'estremo difensore, che ha aiutato i bavaresi negli ultimi 6 mesi, nei quali è arrivata anche la vittoria in Bundesliga all'ultima giornata, e visto che con il ritorno di Neuer non avrebbe molto spazio il Bayern dovrebbe favorire la sua uscita. Direzione Inter.