Inter, dalla Germania: occhi su Gulacsi del Lipsia. Pronto un maxi ingaggio per l'ungherese

vedi letture

Nome nuovo per la porta dell’Inter. Secondo quanto riportato da SportBild il club nerazzurro avrebbe, infatti, messo gli occhi su Peter Gulacsi, estremo difensore ungherese dell'RB Lipsia, per il quale sarebbe necessaria un’offerta da circa 13 milioni di euro. In più, si legge anche, di una maxi proposta in termini d’ingaggio prossima ai 10 milioni di euro all’anno. Una cifra, questa, che potrebbe mettere fuori gioco il Borussia Dortmund, altro club interessato al calciatore.