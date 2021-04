Inter, dalla Spagna: il club nerazzurro pensa al clamoroso ritorno di Kondogbia

Geoffrey Kondogbia torna all'Inter? La voce rimbalza dalla Spagna: secondo il portale fichajes.net infatti, il centrocampista, attualmente in forza all'Atletico Madrid, non sarebbe contento del suo minutaggio ed in estate potrebbe partire. Fra le pretendenti c'è proprio la sua ex squadra, l'Inter, che da tempo sta cercando un centrocampista fisico per completare la linea mediana.