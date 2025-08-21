Juventus, Douglas Luiz volerà in Inghilterra: previste oggi le visite con il Nottingham Forest

La Juventus ha ormai quasi perfezionato la cessione di Douglas Luiz al Nottingham Forest. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il centrocampista brasiliano partirà per l'Inghilterra questa mattina e si sottoporrà oggi alle visite mediche, dopodiché firmerà il contratto che sancirà il suo ritorno in Premier League dopo una sola stagione in Italia.

Arrivato a Torino portandosi dietro tante aspettative, l'ex Aston Villa, complici anche diversi infortuni, non ha avuto il rendimento sperato. Presentandosi in ritardo di 4 giorni alla Continassa questa estate, è avvenuta la definitiva rottura con la società, che lo ha messo sul mercato. Tudor ha provato a reinventarselo trequartista, ma il club ha spinto per il suo addio, trovando terreno fertile nel calciatore, che voleva una squadra che gli garantisse maggior minutaggio.

Nel 2026 c'è il Mondiale e giocarlo con il Brasile è un vero e proprio obiettivo, forse anche qualcosa di più. Per essere presente in America dovrà dimostrare tutto il suo valore, cosa che alla Juventus non sarebbe stata facile, visto lo spazio avuto con Thiago Motta e Tudor nel 2024-2025. I bianconeri ora andranno alla ricerca del suo sostituto, sfruttando anche i soldi che porterà in dote il suo trasferimento al Nottingham Forest di Nuno Espirito Santo.