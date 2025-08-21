Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juventus, Douglas Luiz volerà in Inghilterra: previste oggi le visite con il Nottingham Forest

Juventus, Douglas Luiz volerà in Inghilterra: previste oggi le visite con il Nottingham ForestTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:08Serie A
di Alessio Del Lungo

La Juventus ha ormai quasi perfezionato la cessione di Douglas Luiz al Nottingham Forest. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il centrocampista brasiliano partirà per l'Inghilterra questa mattina e si sottoporrà oggi alle visite mediche, dopodiché firmerà il contratto che sancirà il suo ritorno in Premier League dopo una sola stagione in Italia.

Arrivato a Torino portandosi dietro tante aspettative, l'ex Aston Villa, complici anche diversi infortuni, non ha avuto il rendimento sperato. Presentandosi in ritardo di 4 giorni alla Continassa questa estate, è avvenuta la definitiva rottura con la società, che lo ha messo sul mercato. Tudor ha provato a reinventarselo trequartista, ma il club ha spinto per il suo addio, trovando terreno fertile nel calciatore, che voleva una squadra che gli garantisse maggior minutaggio.

Nel 2026 c'è il Mondiale e giocarlo con il Brasile è un vero e proprio obiettivo, forse anche qualcosa di più. Per essere presente in America dovrà dimostrare tutto il suo valore, cosa che alla Juventus non sarebbe stata facile, visto lo spazio avuto con Thiago Motta e Tudor nel 2024-2025. I bianconeri ora andranno alla ricerca del suo sostituto, sfruttando anche i soldi che porterà in dote il suo trasferimento al Nottingham Forest di Nuno Espirito Santo.

Tutta la Serie A e la Serie B in promo a soli 19,99€ per i primi 5 mesi. Attiva l’Offerta TIMVISION con DAZN!
Articoli correlati
Juventus, fuori uno. Douglas Luiz ritorna in Premier, accordo verbale col Nottingham... Juventus, fuori uno. Douglas Luiz ritorna in Premier, accordo verbale col Nottingham Forest
Juve, fuori uno: con Douglas Luiz si accorcia la lista degli esuberi d'oro bianconeri... Juve, fuori uno: con Douglas Luiz si accorcia la lista degli esuberi d'oro bianconeri
Juventus, accordo verbale con il Nottingham Forest per Douglas Luiz. Cessione a un... Juventus, accordo verbale con il Nottingham Forest per Douglas Luiz. Cessione a un passo
Altre notizie Serie A
Zapata: "Torino, non ha senso parlare di Europa. Io dirigente? Prima spero di rinnovare"... Zapata: "Torino, non ha senso parlare di Europa. Io dirigente? Prima spero di rinnovare"
Roma, un altro innesto in attacco: Sancho resta in pole, ma piacciono altri tre jolly... Roma, un altro innesto in attacco: Sancho resta in pole, ma piacciono altri tre jolly
De Laurentiis: "Conte stakanovista del lavoro come me. Io polemico? Dico visionario"... De Laurentiis: "Conte stakanovista del lavoro come me. Io polemico? Dico visionario"
Da un montenegrino all'altro? Il Lecce avvia i contatti per Osmajic come erede di... Da un montenegrino all'altro? Il Lecce avvia i contatti per Osmajic come erede di Krstovic
Cancellieri si sta (ri)prendendo la Lazio: col Como debutto da titolare quasi tre... Cancellieri si sta (ri)prendendo la Lazio: col Como debutto da titolare quasi tre anni dopo
Maresca: "Mai chiesto di non arbitrare il Napoli. VAR? Ora serve più collaborazione"... Maresca: "Mai chiesto di non arbitrare il Napoli. VAR? Ora serve più collaborazione"
Juventus, McKennie alla fine resta: la situazione. Ed ecco perché Miretti non si... Juventus, McKennie alla fine resta: la situazione. Ed ecco perché Miretti non si muove
Mina: "Che bella la Premier. Messi un esempio da seguire. Fiorentina? Italiano mi... Mina: "Che bella la Premier. Messi un esempio da seguire. Fiorentina? Italiano mi disse..."
Editoriale di Luca Marchetti Immagine box laterale di Luca Marchetti La serie A cambia gli attaccanti: tre punte per Milan, Napoli e Fiorentina
Le più lette
1 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
2 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
3 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle big europee tra conferme e nuovi arrivi
4 Se Vlahovic rimane ha davvero senso spendere 130 milioni (in cinque anni) per Kolo Muani?
5 Altro che Hojlund e Vlahovic. La sorpresa di Tare. E quel 'se' che c'è...
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Torino, Asllani sempre più vicino: prestito con obbligo condizionato. Il punto
Immagine top news n.1 Altro che Hojlund e Vlahovic. La sorpresa di Tare. E quel 'se' che c'è...
Immagine top news n.2 Juventus, Douglas Luiz volerà in Inghilterra: previste oggi le visite con il Nottingham Forest
Immagine top news n.3 Il Napoli scalda il fronte Dovbyk: pronta l'offerta per il prestito, Roma e giocatore aprono
Immagine top news n.4 Boniface guadagna la pole per l'attacco del Milan. Già oggi la possibile chiusura
Immagine top news n.5 Juventus, fuori uno. Douglas Luiz ritorna in Premier, accordo verbale col Nottingham Forest
Immagine top news n.6 Con Lukaku ko, il Napoli per l'attacco vira su Hojlund. Il punto su Elmas e Juanlu Sanchez
Immagine top news n.7 Milan al lavoro per Boniface: mancano alcuni dettagli ma c'è fiducia. Chiusura già domani?
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Atalanta insegna ancora una volta a tutti come fare mercato Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Cambia tutto al Liverpool: il nuovo acquisto in attacco è... Federico Chiesa
Immagine news podcast n.2 L'incredibile spregiudicatezza del progetto del nuovo Parma
Immagine news podcast n.3 I due giocatori da non perdere nel nuovo Sassuolo che nasce di Fabio Grosso
Immagine news podcast n.4 Heggem e Vitik. Così Sartori ha deciso di investire ancora una volta sulle sue idee
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Nuovi allenatori a Roma e Milano, chi avrà il compito più duro? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Caravello: ”Vlahovic vicino a restare alla Juve. Gimenez per il dopo Lukaku”
Immagine news Serie A n.3 Simone Braglia: ”Milan, con Tare e Allegri c’è un’identità. Può puntare allo Scudetto”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Gol, infortuni e la Coppa d’Africa: Milan, Boniface tra scommessa e rilancio
Immagine news Serie A n.2 Zapata: "Torino, non ha senso parlare di Europa. Io dirigente? Prima spero di rinnovare"
Immagine news Serie A n.3 Roma, un altro innesto in attacco: Sancho resta in pole, ma piacciono altri tre jolly
Immagine news Serie A n.4 De Laurentiis: "Conte stakanovista del lavoro come me. Io polemico? Dico visionario"
Immagine news Serie A n.5 Da un montenegrino all'altro? Il Lecce avvia i contatti per Osmajic come erede di Krstovic
Immagine news Serie A n.6 Cancellieri si sta (ri)prendendo la Lazio: col Como debutto da titolare quasi tre anni dopo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro, si punta al colpo grosso in attacco. L’obiettivo è Di Francesco del Palermo
Immagine news Serie B n.2 Reggiana, Dionigi: "Cavalcata miracolosa lo scorso anno, ci darà la giusta carica"
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, altro rinforzo: dalla Roma arriva in prestito il giovane Cherubini
Immagine news Serie B n.4 Reggiana, colpo in attacco: dal Venezia arriva Novakovich a titolo definitivo
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, l'ultima idea per l'attacco è Niang: è stato compagno di squadra di Abate
Immagine news Serie B n.6 La Reggiana si affianca al Catanzaro nella corsa per Iannoni del Sassuolo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Livorno, Di Carmine: “Qui c’è un gruppo coeso, faremo una grande stagione”
Immagine news Serie C n.2 Cosenza, sull’esterno a sinistra c’è Ferrara dal Benevento
Immagine news Serie C n.3 Latina, Petermann può ancora partire. Il Perugia ci pensa
Immagine news Serie C n.4 Torres, per l’attacco si pensa ad Ernesto Starita del Benevento
Immagine news Serie C n.5 Serie C, inizia il countdown: venerdì si torna in campo. Date e orari delle prime sette giornate
Immagine news Serie C n.6 Curva Sud contro Guarascio: "Cosenza gestito con arroganza. Diserteremo le gare interne"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Presentato il nuovo pallone per la stagione del calcio femminile: sarà il Nike Control
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, in arrivo un innesto d'esperienza a centrocampo: è la portoghese Tatiana Pinto
Immagine news Calcio femminile n.3 Boattin: "Negli USA porto il dna Juventus. Sarà bello e strano sfidare Cantore"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, primo contratto da 'pro' per Bertero. Berveglieri in prestito alla Freedom
Immagine news Calcio femminile n.5 Cantore non si ferma più: gol all'esordio in Concacaf Champions Cup con il suo Washington
Immagine news Calcio femminile n.6 Cantore: "Negli USA per crescere. Pallone d'Oro? Non lo vinco, ma è un punto di partenza"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.160 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Torna la Serie A. Siamo ancora un campionato interessante?