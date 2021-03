Inter, davanti inarrestabile e dietro imperforabile. Mix perfetto, da scudetto

L'Inter vince ancora e con una facilità disarmante sblocca subito il match contro il Genoa. Strapotere offensivo in una gara dove i gol segnati sono tre, ma che potenzialmente sarebbero potuti essere almeno il doppio. Eppure, fa giustamente notare Conte, non ci si può dimenticare di chi difende. Già perché i nerazzurri continuare a scavare il solco tra se stessa e le altre, grazie anche o soprattutto alla retroguardia di ferro. Skriniar, de Vrij e Bastoni sono un spettacolo da vedere ogni settimana, un muro con Handanovic sempre più invalicabile, nuovamente imbattuto come nel derby e in 6 degli ultimi 7 match dell'Inter in A (solo la Lazio con un tiro deviato, ha bucato lo schermo di Antonio Conte). Non è la miglior difesa del campionato, sono 4 i gol incassati in più della Juventus che, d'altra parte, dovranno recupera la partita contro il Napoli. Tuttavia, se prendessimo in esame le ultime 15 partite del torneo, la miglior difesa sarebbe proprio quella interista. La terza linea nerazzurra funziona sempre di più e sempre meglio. E se poi Handanovic è anche in giornata come contro il Milan, perforarla rasenta praticamente l'impossibile. L'Inter davanti è inarrestabile con il trio Lukaku, Lautaro, Sanchez. Dietro manda segnali molto chiari: non passa nessuno. Il mix perfetto per mettere a fuoco lo scudetto.