Inter, De Paul il primo rinforzo estivo. Per acquistarlo a gennaio serve la cessione di Eriksen

Come si legge sulle colonne di Tuttospost, l'Inter ha in pugno Rodrigo De Paul. L'affare, si legge, si farà in estate, anche se esiste una possibilità, decisamente remota, che possano essere anticipati i tempi all’attuale sessione di mercato. Tutto passa da Christian Eriksen: qualora il danese dovesse essere venduto, ci sarebbe margine per chiudere subito.