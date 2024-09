Live TMW Inter, De Vrij: "C'è tanta delusione per la partita di oggi, ora testa al City"

23 - È Stefan De Vrij il giocatore scelto dall'Inter per commentare la gara pareggiata contro il Monza. Diretta testuale a cura di TMW.

Pareggio che fa arrabbiare, perché non si è vista la vera Inter?

"C'è tanta delusione per la partita di oggi, non abbiamo vinto perché non siamo riusciti, soprattutto all'inizio, a fare gol. L'approccio è stato anche abbastanza buono, poi abbiamo fatto più fatica a trovare gli spazi. Loro si sono chiusi e non siamo riusciti ad alzare i ritmi".

Ora City e Milan, come ci arrivate?

"Guardiamo una partita alla volta, come finora abbiamo pensato soltanto a questa partita di oggi. Da domani guardiamo solo al Manchester City, che conosciamo tutti: andremo lì con fiducia, cercando di fare un'ottima gara".

Tante squadre si chiudono con l'Inter, c'è stato anche un problema mentale questa sera?

"Sì, penso che dovevamo tenere alto il ritmo e cercare di giocare più velocemente, di trovare l'uomo libero con passaggi sulla corsa forti. Purtroppo ogni tanto abbiamo rallentato e perso il tempo, loro hanno avuto la possibilità di organizzarsi e di mettersi dietro tutti a schermo della linea".

Inzaghi ha parlato di leziosità: c'è il rischio che si pensi che basti giocare al minimo?

"No, non penso, perché vedo anche come ci alleniamo: sempre a tremila all'ora, sempre al massimo. Le partite le approcciamo allo stesso modo: oggi la prestazione non è stata il massimo e dobbiamo essere chiari, però non penso che sia una questione di pensare che si possa vincere le partite anche giocando al 70 per cento".

