Napoli, Giovane operato a Villa Stuart: ridotta ernia inguinale. I tempi di recupero

Novità per il Napoli sul fronte Giovane. Il calciatore brasiliano è stato dimesso oggi dalla clinica Villa Stuart, dove nella giornata di ieri si era sottoposto a un intervento chirurgico per la correzione di un’ernia inguinale. L’operazione, eseguita dal dottor Guglielmi, è perfettamente riuscita e il giocatore può ora iniziare il percorso di recupero previsto dopo l’intervento.

Per quanto riguarda le indicazioni relative al rientro in campo, Giovane potrà tornare a disposizione di Massimiliano Allegri dopo la sosta. Salvo imprevisti nel percorso riabilitativo, dunque, il tecnico azzurro dovrebbe riavere il brasiliano alla ripresa del campionato, per Napoli-Frosinone del 10 ottobre. Salterà, invece oltre all’Inter domani, il debutto stagionale in Champions con l’Arsenal e le successive sfide di Serie A con Bologna e Fiorentina.

Nei prossimi giorni il calciatore seguirà il programma stabilito dallo staff medico del Napoli, con l’obiettivo di aumentare progressivamente i carichi di lavoro fino al rientro in gruppo.