Inter, Dumfries: "Sognavo da tanto questo momento. Gol importante perché abbiamo vinto"

Il difensore nerazzurro Denzel Dumfries ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo il successo sul campo della Roma: "Lo sognavo da tanto. Era importante fare gol, ma soprattutto lo è stato perché abbiamo vinto. Speriamo di continuare a fare un ottimo lavoro".

A chi dedica questo gol?

"Lo dedico al mio futuro figlio visto che la mia ragazza è incinta".

Prima del gol ha fatto un salvataggio decisivo, dimostrando di stare bene anche fisicamente.

"E' stato un salvataggio importantissimo, mi sono sacrificato per la squadra anche con il mio corpo per cercare di non subire gol".

Ha esultato con tutti i compagni facendo mostrando il grande feeling che c'è tra di voi.

"Il gruppo era molto felice perché mi sentivo che segnato e ne avevo parlato prima con loro. Ho festeggiato con tutta la squadra".

Ci può dire qualcosa in italiano?

"Prima di parlarlo voglio impararlo nel modo migliore, ma posso dire forza Inter che è la cosa più importante".