Inter e Juve valutano un'offerta "alla Tonali" al Genoa per Gudmundsson: il punto

Non c'è solo l'Inter su Albert Gudmundsson. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sul fantasista del Genoa si è inserita nelle ultime ore anche la Juventus. I nerazzurri e i bianconeri stanno comunque studiando la formula giusta per acquistarlo e l'idea è quella di ripercorrere quanto è stato fatto in passato con Sandro Tonali, ovvero un prestito oneroso, che in questo caso sarebbe sui 10 milioni di euro circa, e un diritto di riscatto fissato a 15. Da capire se il Grifone accetterà o meno.

Dopo l'amichevole contro i dilettanti del Val di Fassa (vinta 17 a 1 con un gol siglato anche dal classe '97), Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, raggiunto dai cronisti de Il Secolo XIX, ha parlato così della situazione relativa all'islandese, al centro di numerose voci di mercato ormai dal termine del campionato di Serie: "Albert è un giocatore del Genoa e con noi sta bene. Finché lo posso allenare me lo godo. L'idea che mi sono fatto, parlando con la società, è che resti. Poi certo si sa come va il mercato, quali possono essere le esigenze della società e del giocatore. Albert è un grande professionista e quando gioca per il Genoa dà sempre il massimo"