TMW Inter e Manchester City si iscrivono alla corsa per Fernandez-Pardo del Lille

L'anno migliore della vita sportiva di Matias Fernandez-Pardo. Inserito nella lista del Team of the Season che la Ligue 1 ha stilato questa settimana grazie all'annata giocata con la maglia del Lille, l'esterno d'attacco 2005 spagnolo ha segnato otto reti e fornito cinque assist in campionato ed è stato presenza fissa anche in Europa League. Nato a Bruxelles dove ha giocato fino all'Under 19, già da diversi mesi ha aperto le porte alla nazionale spagnola che sta pensando concretamente di convocarlo dopo un primo approccio con l'Under 21: padre spagnolo, madre italiana, in terra iberica il dato relativo alla sua convocazione con le furie rosse è già un tema di dibattito aperto. E poi c'è il mercato.

Vi abbiamo anticipato su queste colonne che il Como di Cesc Fabregas è interessato al calciatore: la società del Presidente Mirwan Suwarso che sta progettando da tempo la stagione che verrà con l'obiettivo di allargare la rosa visto l'imminente approdo in Europa da tempo segue il giocatore, un esterno d'attacco sinistro a piede invertito o destro a piede forte. Un calciatore capace di giocare anche come falso nueve o sottopunta, perfetto per il gioco fluido di Fabregas.

Non solo il Como, però: Fernandez Pardo sarebbe finito nel mirino anche di grandissime società in Europa. Il Manchester City, da sempre attento ai talenti in vista del calcio internazionale, ha messo Pardo nel mirino già in vista dell'estate e il nome del 2005 di Bruxelles è finito anche sulla scrivania dell'Inter fresca di vittoria del campionato italiano.