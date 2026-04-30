TMW Il Como pensa ai prossimi Nico Paz e Jesus Rodriguez: Yanez e Pardo nel mirino

Il Como guarda al futuro e con Cesc Fabregas sempre più al timone del progetto, la società del Presidente Mirwan Suwarso cerca talenti tra l'oggi e il domani. La decisione del Real Madrid su Nico Paz è già stata presa: i Blancos hanno già comunicato al Como, al giocatore e dunque anche al tecnico Fabregas l'intenzione di riportarlo alla casa madre in estate. La volontà di Florentino Perez e di tutta la dirigenza è chiara: il diez argentino è un giocatore già pronto per il presente delle Merengues.

E il Como? Non sta a guardare. Non lo fa mai. La dirigenza pensa già ai rinforzi, vi abbiamo anticipato proprio su queste colonne alcuni nomi che lo scouting sta seguendo con insistenza. Proprio con il Real Madrid, si è aperto un canale privilegiato e un nome molto caldo è quello del classe 2007 Daniel Yanez. Spagnolo, esterno destro di piede mancino, grandissima rapidità sullo stretto e sul lungo, è una delle migliori armi del Castilla. Il Madrid potrebbe cederlo proprio con la stessa formula con cui ha dato in riva al Lago sia Nico Paz che Jacobo Ramon. Cessione con recompra a salire molto bassa ed eventuale clausola di rivendita al 50% appannaggio proprio degli spagnoli.

Non solo: il Como pensa anche a investire soldi importanti come fatto con Jesus Rodriguez e il nome in pole position, oltre a quello di Fares Chalbi dell'Eintracht Francoforte, sembra quello di Matias Fernandez-Pardo, straordinario talento classe 2005 del Lille. Contatti e trattativa potenziale già imbastita, il Como guarda già al domani. E lo fa ancora una volta in lingua spagnola...