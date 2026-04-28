TMW Como, Fernandez-Pardo il sogno per l'Europa. E' (in teoria) ancora convocabile dall'Italia

Dopo l'ultimo successo sul campo del Paris FC il manager del Lille Bruno Genesio ha parlato in questi termini di Matías Fernández-Pardo, classe 2005 che ha deciso il match parigino con un gol dagli undici metri. "A volte siamo stati duri con lui, lo è stato lo staff e persino alcuni dei suoi compagni di squadra. Però quando hai un giocatore con un tale potenziale, devi essere ancora più esigente Da tempo abbiamo la sensazione che sia felice. È migliorato molto nel suo atteggiamento". Effettivamente il classe 2005 ha grossi meriti nella risalita di un Lille che in questo momento è terzo in classifica insieme all'Olympique Lione: cinque gol e due assist nelle ultime otto gare di campionato. Ma chi è il 21enne che la scorsa estate era su tutte le guide dei giocatori dell'Europa League da tenere d'occhio?

Matías Fernández-Pardo Picogna è nato a Bruxelles il 3 febbraio 2005 da padre spagnolo e madre italiana. Ha iniziato a giocare a calcio prestissimo e a nove anni era già nel settore giovanile del Lille. Ci resta fino al 2020, prima di tornare in patria per andare in un altro settore giovanile molto quotato, in quello di un Gent che a 19 anni lo lancia in prima squadra con risultati subito eccezionali nella fase play-off per la qualificazione alle coppe europee. A quel punto il Lille lo riporta nel Nord della Francia: oltre 11 milioni di euro per acquistare di nuovo il suo cartellino, per riportarlo nel club in cui è cresciuto. La prima stagione è di apprendistato, la seconda (in corso) quella della definitiva consacrazione.

Nato come esterno offensivo, Fernández-Pardo può ricoprire tutti i ruoli dell'attacco ma ultimamente sta giocando principalmente come centravanti. E' calciatore molto mobile con grande facilità di dribbling che inizia a trovare la via del gol con sempre più facilità. E' praticamente sul taccuino di tutte le big europee e il Lille questa estate potrebbe fare una mega-plusvalenza.

Per transfermarkt il suo valore è di 30 milioni di euro, ma realisticamente chi lo vorrà dovrà pagare anche di più. In Italia, come vi abbiamo riportato ieri, c'è oggi soprattutto il Como che in estate dovrà fare i conti con l'addio di Nico Paz e dovrà andare oltre l'acquisto flop di Alvaro Morata.

Ma in quale nazionale gioca Fernandez-Pardo? Qui la partita è indirizzata anche se non del tutto chiusa. Nato in Belgio, ha rappresentato i diavoli rossi fino all'Under 19 salvo poi optare per la Spagna. E' stato convocato dall'Under 21 delle furie rosse nel marzo 2025 anche se non ha ancora debuttato. Anche la FIGC ha provato a convincerlo perché il giocatore, forte delle origini siciliane della madre, poteva e potrebbe ancora rappresentare la nostra Nazionale. Per ora però la Spagna è stata più convincente e non è escluso che con un rendimento in forte crescita come quello delle ultime settimane possa presto rientrare tra le scelte di un manager sempre molto attento ai giovani come Luis de la Fuente.