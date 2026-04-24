Inter, epilogo scontato per Frattesi: solo 1084 minuti in stagione, in estate sarà cessione

Non appena si avvicina una sessione di mercato si torna a parlare di lui. Davide Frattesi sembra essere in partenza dall'Inter. Il centrocampista ex Sassuolo doveva essere il giocatore in grado di aprire quelle partite così dette bloccate. Fra centrocampo e trequarti, il giocatore doveva far valere la sua capacità di inserimenti arrivando ad essere sempre pericoloso all'interno dell'area di rigore avversaria. Le sue qualità si sono viste troppo poco in nerazzurro sia nelle passate stagioni sia in quella in corso che sta per portare lo scudetto a Cristian Chivu.

Due sole partite giocate dal primo minuto in campionato sono davvero troppo poche per il classe 1999 che è stato impiegato fra le varie competizioni in soli 1084 minuti realizzando solamente tre assist, due dei quali in Coppa Italia. Già a gennaio scorso, a giugno poi e nell'ultima sessione di trattative si è parlato di lui in chiave mercato ma alla fine è rimasto sempre in nerazzurro voglioso di guadagnarsi il posto in squadra.

Il futuro sembra ormai segnato. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, in estate il giocatore andrà in vacanza con il telefono sempre a portata di mano. In attesa che arrivi un'offerta che lo soddisfi e una sistemazione che gli permetta di dimostrare tutte le sue qualità.