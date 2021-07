Inter, Eriksen atteso in città questa settimana. Nuovi esami e poi la (sua) scelta finale

Christian Eriksen è atteso questa settimana a Milano. Un mese dopo l'arresto cardiaco al Parken di Copenaghen, il centrocampista dell'Inter questa settimana farà il punto sul suo futuro col club nerazzurro ed è possibile - scrive la 'Gazzetta dello Sport' - che chiederà qualche ulteriore giorno di relax.

La società nerazzurra dovesse arrivare questa richiesta non si opporrà, anche perché in questa situazione non sposta gli equilibri. A Milano Eriksen ripeterà gli esami al cuore sotto gli occhi dei professionisti scelti dall'Inter, poi successivamente i medici italiani e quelli danesi prenderanno una decisione sul defibrillatore: possibile o no la rimozione? Si farà il punto, ma l'ultima parola ovviamente spetterà a Eriksen, che insieme alla sua famiglia quando il quadro clinico sarà più chiaro dovrà prendere una decisione sul suo futuro. E fare una scelta sul continuare o meno a giocare.