Live TMW Inter, Farris: "Lautaro? Tenteremo l'impossibile, per lui e Pavard decideremo nel riscaldamento"

Massimiliano Farris, vice allenatore dell'Inter, commenta in conferenza stampa la gara vinta con l'Hellas Verona. Diretta testuale a cura di TMW.

Dovendo sintetizzare una cosa imparata a Barcellona e da usare martedì?

"Che sono forti... Ma lo sapevamo: la partita era quella preparata. Poi possiamo discutere se in alcuni momenti ci potevamo rialzare, se si poteva limitare un po' di più Lamine Yamal. Lui ha fatto una partita straordinaria, ma forse si poteva provare a togliergli qualche metro. È anche vero che è un giocatore abile nel togliere i raddoppi, comunque c'è grande orgoglio: il sogno è regalare un'altra soddisfazione alla nostra gente".

Come stanno Lautaro e Pavard?

"Sono entrambi a rischio al momento. Purtroppo, anche se non c'è lesione, al momento Lautaro non si è allenato. Oggi sarebbe più no che sì, ma essendo una partita importante si tenterà l'impossibile. Pavard ha dato disponibilità a provarci, sono cose che decideremo a ridosso del riscaldamento della partita".

Come sta la squadra?

"In questa fase della stagione il dispendio di energie è altissimo. Il morale è importante, aver dimostrato di competere con queste squadre, e non è successo solo con il Barcellona, è un'iniezione positiva. Stasera serviva un'iniezione di fiducia per chi ha giocato meno e ha fatto una partita seria, dimostrando che darebbe una mano martedì".

Conte ha detto che chi vince scrive la storia e gli altri la leggono...

"Le dichiarazioni degli altri allenatori non le commento, non sta a me. A oggi non dipende più da noi, il nostro compito è di provare a vincere tutte le partite, per non avere nessun tipo di rammarico se il Napoli dovesse mollare qualcosa".

Vi fa arrabbiare quando qualcuno dice che sarebbe una stagione di basso profilo anche vincendo la Champions?

"Io non so se qualcuno l'abbia detto, ma sorriderei. Basta aprire l'elenco delle squadre che vincono la Champions... Non credo l'abbiano detto, il nostro desiderio è solo di poter dire di aver fatto una grande stagione, col sogno di poter vincere un titolo. Ora sembra assurdo, ma abbiamo più possibilità in Champions. Speriamo di tenere aperto il sogno".

