Inter, futuro ancora da scrivere per Handanovic: il rinnovo per il momento resta in stand-by

vedi letture

Un futuro ancora da scrivere, nonostante l'età e l'arrivo di Andre Onana. Juventus-Inter sarà la sfida di Samir Handanovic, capitano e simbolo nerazzurro dell'ultimo decennio: il rinnovo di contratto per il momento resta in stand-by - come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport -, ma lo sloveno è sereno e ha una sola missione per il big match (in cui non ha mai tradito): fermare Dusan Vlahovic e la Juventus per poter dare ancora una speranza scudetto ai nerazzurri.