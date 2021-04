Inter, Gagliardini: "Il Cagliari ha meno punti di quanto merita. Sarà gara ricca di duelli"

Ai microfoni di InterTV nel prepartita della sfida contro il Cagliari, è intervenuto il centrocampista Roberto Gagliardini: "Gara complicata contro un avversario che deve salvarsi? Assolutamente. Affrontiamo una squadra con meno punti di quelli che la loro rosa merita. Si trovano certamente in difficoltà, sta a noi indirizzare al meglio la gara, sui binari che vogliamo, in modo da portare a casa tre punti fondamentali per noi. Sarà una gara con molti duelli. Il Cagliari adotta lo stesso assetto, ma gli scontri individuali saranno decisivi. Il mio primo gol in A contro il Cagliari? È vero, spero possa essere di buon auspicio".