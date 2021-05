Inter, Grand Tower nuovo azionista di controllo: Suning ha messo in pegno le azioni del club

Con l'accordo di finanziamento di 275 milioni di euro concluso nelle scorse settimane con Oaktree Capital Group, cambia la catena di controllo dell'Inter. Lo si apprende dai documenti presenti sul sito nerazzurro per quanto riguarda il periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 marzo 2021, comprendenti altresì i risultati economico-finanziari di Inter Media House and Communication S.p.A. Il nuovo azionista di controllo è ora Grand Tower, holding lussemburghese, detentrice del 68,55% della società. Grand Tower è interamente controllata da un'altra holding, la Gran Sunshine Sarl, controllata a sua volta da Great Horizon Sarl che è parte di Suning Holdings Group. Come riporta Reuters, il nuovo riassetto della catena di controllo ricorda quello del Milan dopo il finanziamento di 300 milioni di euro di Elliott a Yonghong Li. A garanzia del finanziamento, Suning avrebbe messo in pegno le azioni dell'Inter.