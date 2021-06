Inter, Hakimi-PSG resta pista calda. E il sostituto per Inzaghi può essere già in rosa

Nel disegnare le mosse dell'Inter in vista della prossima stagione, Tuttosport torna sulla sempre più probabile cessione di Achraf Hakimi al PSG, ammesso e non concesso che i parigini arrivino ad almeno 70 milioni cash più bonus. Ed il sostituto, in caso di addio dell'ex Borussia Dortmund? Per il quotidiano l'Inter potrebbe averlo in casa con la promozione a titolare di Matteo Darmian. Col rientro di Lazaro che potrebbe garantire una valida alternativa con qualità evidentemente ben più offensive rispetto all'ex Parma.