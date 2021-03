Inter, Handanovic out contro il Sassuolo: ballottaggio aperto tra Radu e Padelli

vedi letture

Contro il Sassuolo non ci sarà Samir Handanovic a difendere i pali dell'Inter visto che il portiere è risultato positivo al Covid nella giornata di ieri. Al suo posto in teoria dovrebbe giocare Radu, ma secondo Il Corriere dello Sport il ballottaggio con Padelli è tutt'altro che chiuso. Entrambi hanno già avuto il Coronavirus ed entrambi non giocano da più di un anno e Conte deciderà solo in base alla forma mostrata in allenamento chi mandare in campo al posto del capitano interista.