Inter, Handanovic: "Tanti gol subiti? Normale per una squadra che attacca e segna più di tutti"

Samir Handanovic ai microfoni di DAZN a pochi minuti da Roma-Inter parla dell'alta percentuale di reti subite in proporzione alle conclusioni in porta degli avversari: "Siamo la squadra che ha fatto più gol, che ne abbia presi è normale perché rischiamo molto. È un dato di fatto che l'Inter come squadra ha segnato più di tutti e come squadra dobbiamo provare a prendere meno gol".