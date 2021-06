Inter, il Chelsea sprinta per Hakimi. Milan su Berardi

vedi letture

Proseguono le consultazioni in chiave mercato anche per Inter e Milan, che seppure in condizioni economiche profondamente diverse l’una dall’altra devono riuscire a far combaciare entrate ed uscite per potersi dedicare al rafforzamento della squadra. Sul fronte nerazzurro non arrivano buone notizie rispetto alle trattative che sembravano bene avviate, come per esempio quella di Hakimi. E così, sfruttando lo stallo che caratterizza l’assalto del Psg, il Chelsea potrebbe decidere di farsi avanti con una proposta in grado di accontentare Ausilio e Marotta. Un presupposto che non sta invece caratterizzando l’affare Joao Mario: con lo Sporting siamo fermi a 5 milioni tra parte fissa e bonus, e i nerazzurri aprono alle alternative come Villarreal e Nizza. In casa Milan la novità sostanziale è legata alla conferma già ratificata e delineata di Tomori, mentre non si registra alcun passo avanti in chiave Tonali. L’ultima idea per l’attacco potrebbe invece portare a Berardi del Sassuolo, protagonista dell’Europeo con la maglia della Nazionale e pronto al grande salto in una big.