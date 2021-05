Inter, il fondo Oaktree ha immesso 50 milioni nelle casse societarie al momento del closing

Nei giorni scorsi il gruppo Suning, con Steven Zhang, ha chiuso l'accordo col fondo Oaktree Capital per il finanziamento da 275 milioni di euro. Di questi, 50 milioni di euro sono già stati immessi nelle casse del club nerazzurro al momento del closing, come scritto nella nota diffusa da Inter Media and Communication S.p.A: "Dall’inizio della pandemia a fine febbraio 2020, che ha esercitato una forte pressione sui ricavi e sulla liquidità del Gruppo, abbiamo intrapreso una serie di azioni per preservare il più possibile la liquidità, tra cui il differimento dei pagamenti degli stipendi ai giocatori e allo staff tecnico. Il tutto avvenuto in pieno accordo con le controparti e nel pieno rispetto delle norme sportive previste dalla FIGC e dalla UEFA.

Il 20 maggio 2021, il nostro azionista di maggioranza ha concluso una nuova operazione di finanziamento, con lo scopo di supportare il nostro Gruppo nel migliorare la posizione dei flussi di cassa prima di raggiungere un obiettivo di operazione di pareggio. Immediatamente dopo il closing, abbiamo ricevuto un’iniezione di cassa di 50 milioni di euro tramite un prestito azionario fornito a TeamCo; abbiamo inoltre raccolto 22,2 milioni di euro tramite il pagamento di contratti commerciali con parti correlate (pagamento effettuato sia a TeamCo che a MediaCo)".