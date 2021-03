Inter, il nuovo logo non è piaciuto a Moratti. E sui social molti tifosi non hanno digerito il cambio

Non mancano le novità in casa Inter. A partire dal CdA nerazzurro che ieri ha approvato l'ultima semestrale, fino ad arrivare agli aspetti più leggeri ma non per questo meno importanti. In questo senso, sempre ieri era stato ufficializzato il cambio di logo del club: una scelta - riporta Tuttosport - che non è piaciuta a Massimo Moratti, con il lancio della campagna che, oltre a Steven Zhang, ha coinvolto alcuni tra i giocatori più iconici, vecchie glorie e tifosi vip. Anche se sui social, molti tifosi non hanno ancora ben digerito questo grande passo verso il futuro del club.