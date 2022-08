Inter, il Psg non rilancia per Skriniar

Non è ancora da mettere in archivio il capitolo legato all'interesse del Psg nei confronti di Milan Skriniar. Il difensore dell'Inter continua a catalizzare l'interesse del club francese, anche se la volontà di Campos non è quella di incrementare la proposta da 50 milioni più bonus già predisposta a margine degli ultimi contatti intercorsi tra le società attraverso gli intermediari che si stanno occupando della trattativa. I nerazzurri allo stesso modo non possono permettersi il lusso di abbassare le loro pretese dopo avere tenuto il punto per larga parte dell'estate anche a costo di compromettere le trattative in entrata che avrebbero voluto portare a termine. Resta quindi da comprendere la possibile reazione della proprietà Suning se i termini economici dovessero essere rivisti al rialzo, correndo però il rischio di creare scompensi in un ambiente che trovato il suo equilibrio anche a seguito degli scossoni occorsi nello scorso mese di luglio.