Inter, il vice Stellini su Eriksen: "Decisivo, sapevamo che sarebbe arrivato il suo momento"

Alla vigilia di Inter-Sampdoria, Antonio Conte ha lasciato spazio in conferenza stampa al suo staff, protagonista assieme al tecnico nerazzurro della conquista dello scudetto. Fra questi c'è Cristian Stellini, il vice allenatore che si è soffermato anche su Eriksen: "Il percorso che ha fatto all'Inter è quello che hanno fatto tantissimi atleti, bravissimi, di talento, ma che arrivano da campionati differenti e che hanno bisogno del tempo per capire quali sono le esigenze di un calciatore. Devono imparare alcuni aspetti del gioco del calcio per come lo approcciamo e necessita in modo naturale di tempo. Lo abbiamo sempre supportato sotto ogni punto di vista, il mister con le sue direttive, noi con i nostri consigli e riunioni individuali che facciamo noi tutti, sapendo che sarebbe arrivato il suo momento. Ha dato un contributo decisivo, entrando in un meccanismo che non si deve fermare".

