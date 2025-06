Live TMW Inter, in corso l'incontro per il futuro di Inzaghi: tutti gli aggiornamenti

vedi letture

In Viale della Liberazione si decide il futuro dell'Inter. Nel pomeriggio andrà in scena il decisivo incontro fra i vertici della società nerazzurra e Simone Inzaghi, tecnico tentato da una ricchissima proposta da parte dell'Al Hilal da 50 milioni di euro complessivi. Su TMW potrai seguire in presa diretta tutti gli aggiornamenti.

15.56 - E' iniziato pochi minuti fa l'incontro fra Simone Inzaghi e i dirigenti dell'Inter per prendere una direzione in merito al futuro del tecnico nerazzurro. Ulteriori aggiornamenti attesi nelle prossime ore, col summit che si sta svolgendo lontano dalla sede di Viale della Liberazione.

14.25 - Simone Inzaghi non è ancora arrivato in sede per discutere del suo futuro. Le ultime raccontano di una possibilità, seppur remota, che l'atteso summit con la dirigenza possa andare in scena anche lontano dalla sede di Viale della Liberazione. Al momento, i dirigenti sono comunque all'interno dell'edificio.

14.00 - Almeno pubblicamente, Roberto De Zerbi si sfila dalla corsa di potenziale dopo Simone Inzaghi. Il tecnico dell'OM ha così risposto ai nostri microfoni in merito all'interessamento dell'Inter: "Sto bene a Marsiglia e non c'è stata alcuna chiamata di altri club".

13.30 - L'addio di Simone Inzaghi è una possibilità sempre più concreta. Per questo l'Inter nelle ultime settimane ha lavorato in modo da non farsi trovare impreparata sondando diversi altri profili. Ad oggi i nomi preferiti sono quelli di Cesc Fabregas del Como e di Roberto De Zerbi dell'OM, con anche Cristian Chivu del Parma e Patrick Vieira del Genoa sullo sfondo.

13.13 - Intorno alle 12 è arrivato in sede il direttore sportivo Piero Ausilio, mentre ancora non si è visto Simone Inzaghi. Il tecnico salvo sorprese è atteso solo nel pomeriggio, con lo stato maggiore nerazzurro che sarà presente al summit.

13.00 - La proposta dell'Al Hilal a Simone Inzaghi è di quelle difficili da rifiutare: 50 milioni di euro complessivi, per un contratto di due anni più opzione. Il tecnico ha ammesso gli interessamenti arabi nei giorni scorsi e ora, con la stagione conclusa, si è preso qualche ora di tempo per riflettere. L'addio all'Inter non è assolutamente da escludere, ma molto dipenderà dal summit odierno.