Inter-Inter U23, le formazioni ufficiali: Lautaro e Bonny al centro dell'attacco di Chivu

Amichevole in famiglia per l'Inter. Fra poco più di dieci minuti la squadra di Cristian Chivu affronterà la neonata Under 23 di mister Stefano Vecchi. Sono state ufficializzate le formazioni con i Bonny e Lautaro Martinez che saranno al centro dell'attacco mentre Marcus Thuram andrà in panchina.

Gli assenti per Chivu

Non compaiono nell'elenco Yann Bisseck e Piotr Zielinski che si sono allenati a parte mentre Davide Frattesi rientrerà domani. Assente anche Mehdi Taremi mentre Josip Martinez è stato fermato a scopo precauzionale per un fastidio.

Le formazioni ufficiali

Inter (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 8 Sucic, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 14 Bonny, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 9 Thuram, 11 Luis Henrique, 15 Acerbi, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 28 Pavard, 32 Dimarco, 42 Palacios, 59 Zalewski, 94 F. Esposito, 40 Farronato. Allenatore: Cristian Chivu.

Inter U23 (3-5-2): 1 Melgrati; 24 Re Cecconi, 19 Prestia, 5 Alexiou; 46 Cinquegrano, 44 Berenbruch, 14 Bovo, 10 Kamate, 3 Cocchi; 30 Mosconi, 7 Spinaccè. A disposizione: 12 Raimondi, 22 Zamarian, 2 Avitabile, 8 Zarate, 9 Topalovic, 11 Sarr, 15 Stante, 16 Venturini, 17 Motta, 26 Garonetti, 35 Zuberek, 45 Agbonifo, 63 Fontanarosa. Allenatore: Stefano Vecchi.

Arbitro: Calzavara.

Assistenti: Luciani-Galimberti.