Inter, Inzaghi a letto col dubbio Lautaro. Possibile che ad iniziare sia Taremi stasera

La Gazzetta dello Sport di oggi conferma il dubbio di Inzaghi riguardo la titolarità di Lautaro Martinez per la sfida di stasera al Manchester City (qui tutte le ultime di formazione). Iniziata più tardi la preparazione per gli impegni con la nazionale, frenato anche da un infortunio, il Toro è in affannato ritardo di condizione, come certificato platealmente dalla prestazione di Monza. Da qui il dubbio: schierarlo comunque stasera, perché il capo in battaglia dà coraggio alla truppa anche con una gamba sola, oppure, per non esporlo a brutte figure in una gara agonisticamente torrida, risparmiarlo in vista del derby con qualche giorno di lavoro in più?

Inzaghi si è portato a letto il dubbio: 50 e 50, quando ha spento la luce. Oggi sapremo. Intanto, nell’ultima rifinitura di ieri ha provato la coppia Thuram-Taremi. In ogni caso, è un peccato che l’Inter non possa schierare il suo totem nella forma migliore.

"Lautaro è il nostro capitano. Non dimentichiamo che è arrivato con un mese di ritardo rispetto ai compagni, ha lavorato 10 giorni per il Genoa. Poi si è fermato prima del Lecce, è andato in Nazionale e ha giocato 180 minuti. Tornerà a segnare e farà tanti gol", ha detto ieri Inzaghi in conferenza stampa, sollecitato sull'argomento.