Inter, Inzaghi: "Il percorso è stato grandioso e sono molto contento di allenare questo gruppo"

vedi letture

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di TNT Sports in vista della finale di Champions League contro il PSG: "Come mai siamo ancora outsider? "Queste sono le questioni del calcio. Noi sappiamo quale è stato il nostro percorso in questi anni: sappiamo che giochiamo contro squadre forti, come sarà con il PSG e come è stato con il Bayern e il Barcellona. Andramo a fare la nostra finale con tantissima fiducia, vogliamo cercare di vincere".

Da fuori sembrate sottovalutati. Qual è la vostra percezione?

"L'importante è la percezione mia, della mia squadra, della società e dei nostri tifosi. Siamo in un grande ambiente, stiamo lavorando forte. In questi quattro anni abbiamo vinto tanto e perso qualche partita importante, ma il percorso è stato grandioso e sono molto contento di allenare questo gruppo".

Cosa avete imparato da Istanbul?

"Che ogni momento della partita è decisivo, i singoli episodi sono importantissimo. Dovremo essere bravi a superare i momenti di sofferenza".

Cosa passava per la testa dopo il gol di Rapinha a San Siro?

"Non ero contento, ma per quello che avevamo fatto nelle due partite sapevo che ce l'avremo potuta fare. Fortunatamente l'hanno pensato anche i miei ragazzi e abbiamo merita questa finale".