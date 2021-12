Inter, Inzaghi: "La Juve farà un grande girone di ritorno. Sarà da tenere d'occhio con attenzione"

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha rilasciato un'intervista a Gazzetta.it nella quale ha tirato le somme dei suoi primi mesi sulla panchina del club nerazzurro. Queste le sue parole: "Siamo in un ottimo momento, ma penso che i ragazzi, come me e il mio staff, avessero bisogno di staccare per le festività. I ragazzi sanno che già da stamattina gli arriverà il programma dei preparatori: spero, ma non dubito, che lo seguiranno con grande attenzione".

Crede che la Juve possa ancora inserirsi nel discorso scudetto?

"Credo che la Juventus possa fare un grande girone di ritorno. È un'ottima squadra, ha perso qualche punto, ma abbiamo visto che è in ripresa: nelle ultime sei credo abbia fatto una sconfitta e un pareggio, al altre le ha vinte tutte. Credo che sarà una squadra da tenere d'occhio con grande attenzione".

Quando un suo giocatore viene ammonito lo toglie quasi subito: come nasce questa cosa?

"Da quando sono stati introdotti i cinque cambi ho sempre prestato grande attenzione a questo. Si ha la fortuna di poter inserire cinque giocatori: se posso cerco di farlo. Una volta a Bologna con la Lazio chiamai il cambio, e proprio in quel momento Leiva prese la seconda ammonizione. In quell'occasione non riuscimmo a vincere la partita".

Dalla partita con la Lazio la svolta: cos'è successo dopo quella sconfitta?

"Le sconfitte fanno tutte molto male, ma a volte dai ko si può uscire più forti. Sappiamo le circostanze di quella sconfitta, ma credo che ne siamo usciti molto più forti".

L'intensità che avete potrebbe bastare anche in Premier?

"La mia squadra deve essere sempre molto intensa, e lo sta facendo. Sappiamo cosa ci aspetterà con il Liverpool, personalmente è al primo posto delle squadre che avrei voluto evitare. Cercheremo di arrivarci nel migliore dei modi: prima di arrivarci ci aspettano tutto gennaio e i primi dieci giorni di febbraio da vivere molto intensamente".