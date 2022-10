Inter, Inzaghi sceglie Onana per la prima volta in A. È finita l'alternanza o è solo la fase 2?

vedi letture

Prima in Serie A, prima da titolare, per André Onana. Dopo tre gare di Champions, il portiere camerunese dell'Inter farà, tra pochi minuti contro il Sassuolo, il suo debutto anche nel massimo campionato italiano. Simone Inzaghi ha scelto così, spedendo in panchina Samir Handanovic, abile e arruolabile, ma oggi relegato al ruolo di vice. Quasi a furor di popolo, va detto, visto che San Siro anche nelle ultime occasioni aveva chiaramente indicato la sua preferenza per l'ex Ajax.

È finita l'alternanza? Sin qui, la gestione dei portieri da parte del tecnico interista, più o meno condivisibile, è stata chiara: Handanovic portiere di campionato, Onana portiere di coppa. Adesso, c'è da capire se la gara del Mapei avvierà una sorta di fase due del percorso di avvicendamento o se questo è già completo. Dando per scontato che al Camp Nou, dove peraltro è cresciuto calcisticamente, tocchi di nuovo a Onana, nelle prossime sarà lui il portiere titolare dell'Inter a tutti gli effetti o di partita in partita vi sarà da chiedervi chi giocherà fra André e il capitano sloveno?

Segui Sassuolo-Inter su TMW